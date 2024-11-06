В костюме жемчужного оттенка: Виктория Бекхэм вышла в свет с 13-летней дочерью

Модельер посетила вручение престижной премии и выбрала для этого наряд собственного дизайна.

Британский модельер Виктория Бекхэм посетила вручение премии Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2024 в Лондоне. На этой церемонии ей вручили награду "Предприниматель".

Виктория надела по такому случаю элегантный мягкий брючный костюм жемчужного оттенка от ее собственного бренда Victoria Beckham, что состоял из жакета на запах, который она носила с поясом и на голое тело, а также широких длинный штанов.

Волосы Бекхэм собрала, сделала красивый макияж и дополнила лук драгоценностями с бриллиантами.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Посетила это мероприятие Виктория со своей единственной дочерью - 13-летней Харпер, которая превращается в настоящую красавицу и очень похожа на своего знаменитого отца-футболиста.

Виктория Бекхэм с дочерью / Фото: Getty Images

Это мероприятие также посетила звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер. Актриса получила награду "Исполнение". Ее наряд тоже был белого цвета и полностью состоял из тонкой бахромы.

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