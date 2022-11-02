В косухе и с трезубцем на шее: Злата Огневич прогулялась по осеннему Киеву

Злата Огневич прогулялась по осеннему Киеву, который в эту пору становится по-особому красивым. Во время прогулки артистка решила сфотографироваться. Что из этого вышло, она показала в Instagram.

Злата Огневич / Фото: Instagram Златы Огневич

Злата надела все черное. На ней был свитер, который она спустила с одного плеча, лосины и кожаная косуха.

Злата Огневич / Фото: Instagram Златы Огневич

Аутфит Огневич дополнила золотыми украшениями: лаконичными серьгами и подвеской "трезубец" на цепочке. Волосы она распустила и сделала естественный мейкап.

Злата Огневич / Фото: Instagram Златы Огневич

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