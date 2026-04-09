В косухе, топе с кружевом и рваных джинсах: стильная Элина Свитолина посетила премьеру фильма об автогонках
Теннисистка появилась на премьере украинского экшена.
Элина Свитолина стала гостьей громкой премьеры украинского фильма об автогонках «На драйве», которая состоялась во Дворце «Украина» в Киеве.
Спортсменка продемонстрировала на ивенте стильный лук. На ней была черная косуха, голубой топ с белым кружевом и черные широкие рваные джинсы, украшенные на краях дырок камнями.
Образ Свитолина дополнила светло-бежевыми замшевыми кедами с белыми полосками и шнуровками и черной стеганой сумкой от Chanel с ручками-цепочками.
Элина собрала волосы в пучок, сделала максимально натуральный макияж и французский маникюр. В ушах у теннисистки были серьги с камнями, а на шее — цепочка с кристаллами.
О фильме:
Лента «На драйве» рассказывает о компании друзей, которая в прифронтовом Харькове находит брошенные автомобили в закрытом из-за полномасштабной войны торговом центре. Молодежь превращает подземный паркинг в арену нелегальных гонок. То, что начинается как развлечение, постепенно перерастает в борьбу за свободу, признание и собственную идентичность.
С сегодняшнего дня, 9 апреля, фильм в национальном прокате.