В ковбойском аутфите: Дженнифер Лопес сфотографировали на прогулке в Аспене

Певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала неожиданный лук на отдыхе на горнолыжном курорте в Аспене.

55-летняя знаменитость сменила молочно-белое пальто на синюю куртку и широкие джинсы, которые сочетала с грубыми ботинками на шнуровке и ковбойской шляпой и бежевым свитером с высокой горловиной.

Дженнифер вновь отправилась на прогулку по магазинам. Известно, что вместе с ней в Аспене находится ее сестра Линда и дети.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

А днем ранее Джей Ло запечатлели в баре. Говорят, она была в компании Кевина Костнера.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Напомним, на горнолыжном курорте в Аспене, штат Колорадо, сейчас также отдыхает супермодель Хайди Клум и певица Мэрайя Кери с семьями.

Читайте также:

Роскошные образы Дженнифер Лопес (22 фото)