В ковбойском аутфите: Дженнифер Лопес сфотографировали на прогулке в Аспене

Певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала неожиданный лук на отдыхе на горнолыжном курорте в Аспене.
55-летняя знаменитость сменила молочно-белое пальто на синюю куртку и широкие джинсы, которые сочетала с грубыми ботинками на шнуровке и ковбойской шляпой и бежевым свитером с высокой горловиной.
Дженнифер вновь отправилась на прогулку по магазинам. Известно, что вместе с ней в Аспене находится ее сестра Линда и дети.
А днем ранее Джей Ло запечатлели в баре. Говорят, она была в компании Кевина Костнера.
Напомним, на горнолыжном курорте в Аспене, штат Колорадо, сейчас также отдыхает супермодель Хайди Клум и певица Мэрайя Кери с семьями.
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