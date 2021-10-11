В ковбойской шляпе и пальто с бахромой: эффектная Екатерина Бужинская снялась в новой фотосессии

Артистка продолжает экспериментировать с образами.
Екатерина Бужинская снялась в интересном фотосете, в котором продемонстрировала образ кантри. Фотографии певица опубликовала в Instagram.
Перед объективом фотокамеры она предстала в белом пальто с коричневым принтом и бахромой, белой водолазке и белых брюках. На ней также были белые казаки.
Главным акцентом в ее аутфите была коричневая ковбойская шляпа из Техаса.
"Я привезла ее из Америки 20 лет назад (это был подарок от Барбары, жены моего дяди Станислава)", — написала под фото Бужинская.
Из-под шляпы выглядывали красивые локоны. На лице был макияж с акцентом на глазах. Уши певица украсила серьгами с камнями.
Напомним, ранее Катя похвасталась стильным образом в синем костюме с цветочным принтом, который состоял из жакета и брюк. Костюм исполнительница сочетала с черным топом.
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