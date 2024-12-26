В ковбойской шляпе, стразах и компании 12-летней дочери: Бейонсе выступила в Рождество на стадионе

Рождество певица Бейонсе отпраздновала не в семейном кругу, а на стадионе - звезда 25 декабря вышла на публику в перерыве между игрой команд американского футбола Houston Texans и Baltimore Ravens. Это было ее первое живое выступление с ее материалом из альбома Cowboy Carter.

Бейонсе / Фото: Associated Press

Во время шоу Бейонсе была одета во все белое и с ней выступили ее танцоры и 12-летняя дочь Блю Айви.

Образ певицы был в ковбойском стиле, а наряд, который включал боди и штаны-чапы, был богато украшен стразами.

Бейонсе / Фото: Associated Press

На голове у певицы была ковбойская широкополая шляпа, а ее шею и руки украшали драгоценности с камнями.

Бейонсе / Фото: Associated Press

Блю Айви в отличии от остальных участников балета не надела парик с белыми волосами. Также отличался и ее костюм - на девочке был гламурный корсет со стразами и брюки с бахромой и разрезами.

Бейонсе и ее дочь / Фото: Associated Press

Наряды для мамы и дочери создал украинский бренд FROLOV.

Бейонсе и ее дочь / Фото: Associated Press

Блю Айви любит появляться с матерью на различных мероприятиях, а также часто выбирает очень гламурные наряды. Недавно девочка вышла на красную дорожку в золотом платье с огромной бальной юбкой, чем привлекла очень много внимания, в частности и-за своего взрослого вида.

Блю Айви Картер / Фото: Associated Press

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