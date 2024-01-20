В кожанке, бирюзовом топе и леггинсах: стильная 50-летняя Кейт Мосс на Парижской неделе моды

Супермодель вместе с дочерью побывала на фэшн-шоу Dior.

Кейт Мосс, на днях громко отпраздновавшая свое 50-летие, посетила показ мужской коллекции сезона осень/зима 2024/2025 бренда Dior, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Супермодель выглядела стильно. На ней была удлиненная черная кожаная куртка, бирюзовый топ без рукавов и с высокой горловиной, украшенный голубым длинным бисером, черные леггинсы и черные кожаные ботфорты на шпильках.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Мосс сделала прическу с локонами, макияж с черными стрелками, уши украсила серьгами-кольцами с камнями, а руки – драгоценными браслетами, один из которых имел огромный изумруд, и кольцами.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Кейт сидела в первом ряду фэшн-шоу вместе со своей 21-летней дочерью Лилой Мосс, одетой в серый маскулиный жакет и черные брюки.

Лила и Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Напомним, Наоми Кэмпбелл показала архивные фото с Кейт Мосс.

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