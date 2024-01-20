В кожанке, бирюзовом топе и леггинсах: стильная 50-летняя Кейт Мосс на Парижской неделе моды

Супермодель вместе с дочерью побывала на фэшн-шоу Dior.
Кейт Мосс, на днях громко отпраздновавшая свое 50-летие, посетила показ мужской коллекции сезона осень/зима 2024/2025 бренда Dior, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
Супермодель выглядела стильно. На ней была удлиненная черная кожаная куртка, бирюзовый топ без рукавов и с высокой горловиной, украшенный голубым длинным бисером, черные леггинсы и черные кожаные ботфорты на шпильках.
Мосс сделала прическу с локонами, макияж с черными стрелками, уши украсила серьгами-кольцами с камнями, а руки – драгоценными браслетами, один из которых имел огромный изумруд, и кольцами.
Кейт сидела в первом ряду фэшн-шоу вместе со своей 21-летней дочерью Лилой Мосс, одетой в серый маскулиный жакет и черные брюки.
Напомним, Наоми Кэмпбелл показала архивные фото с Кейт Мосс.
Читайте также: