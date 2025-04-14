ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
13
Время на прочтение
1 мин

В кожанке и белом кроп-топе: Тори Спеллинг сверкнула плоским животом на кинофестивале

51-летняя звезда сериала "Беверли-Гиллз", американская актриса в удобной одежде пришла на показ ленты.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тори Спеллинг

Тори Спеллинг / © Getty Images

Тори Спеллинг посетила вечерний показ фильма "Лучшая пицца в Лос-Анджелесе", который состоялся в рамках Пасаденского международного кинофестиваля в Северном Голливуде.

Актриса выбрала для своего появления комфортный лук. На ней была черная кожанка в винтажном стиле и белый кроп-топ, в котором она продемонстрировала плоский живот.

Верх Тори скомбинировала с серыми брюками-клеш с большими накладными карманами. Обута она была в белые кеды.

Тори Спеллинг / © Getty Images

Тори Спеллинг / © Getty Images

Спеллинг сделала укладку с мягкими локонами, макияж с накладными ресницами и помадой розового оттенка, а также длинный острый маникюр темно-бордового цвета. Один ноготь был белым, что выглядело странно.

На шее у актрисы были цепочки с подвеской, на руках – браслеты и кольца.

Напомним, Тори Спеллинг появилась на премии The Stars в экстравагантном красном платье с пышной юбкой и декольте от бренда VISHRUTI.

Дата публикации
Количество просмотров
13
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie