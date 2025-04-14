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- Шоу-бизнес
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В кожанке и белом кроп-топе: Тори Спеллинг сверкнула плоским животом на кинофестивале
51-летняя звезда сериала "Беверли-Гиллз", американская актриса в удобной одежде пришла на показ ленты.
Тори Спеллинг посетила вечерний показ фильма "Лучшая пицца в Лос-Анджелесе", который состоялся в рамках Пасаденского международного кинофестиваля в Северном Голливуде.
Актриса выбрала для своего появления комфортный лук. На ней была черная кожанка в винтажном стиле и белый кроп-топ, в котором она продемонстрировала плоский живот.
Верх Тори скомбинировала с серыми брюками-клеш с большими накладными карманами. Обута она была в белые кеды.
Спеллинг сделала укладку с мягкими локонами, макияж с накладными ресницами и помадой розового оттенка, а также длинный острый маникюр темно-бордового цвета. Один ноготь был белым, что выглядело странно.
На шее у актрисы были цепочки с подвеской, на руках – браслеты и кольца.
Напомним, Тори Спеллинг появилась на премии The Stars в экстравагантном красном платье с пышной юбкой и декольте от бренда VISHRUTI.