В кожанке и белых джинсах: Белла Хадид сходила на шопинг на курорте
29-летняя модель Белла Хадид, как и многие знаменитости сейчас находится на отдыхе на курорте в Аспене.
Модель сфотографировали на улицах курорта с большим зеленым пакетом в руках. Очевидно, что Хадид отправилась на шопинг, где и попала под прицел папарацци.
Одета Белла была в белые прямые джинсы, белый топ и короткую кожаную куртку. Обула модель кожаные ботинки на невысоких каблуках. Также Хадид распустила светлые волосы, зачесав их назад и надела обруч. У нее на лице были маленькие солнцезащитные очки, а в ушах серьги с камнями.
Также на курорте папарацци удалось запечатлеть Ким Кардашьян в меховом пальто, которая направлялась в ресторан.
И певицу Мэрайю Кери, которая ходила в магазин Gucci тоже за покупками.