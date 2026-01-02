В кожанке и белых джинсах: Белла Хадид сходила на шопинг на курорте

Белла Хадид / © Getty Images

Модель сфотографировали на улицах курорта с большим зеленым пакетом в руках. Очевидно, что Хадид отправилась на шопинг, где и попала под прицел папарацци.

Одета Белла была в белые прямые джинсы, белый топ и короткую кожаную куртку. Обула модель кожаные ботинки на невысоких каблуках. Также Хадид распустила светлые волосы, зачесав их назад и надела обруч. У нее на лице были маленькие солнцезащитные очки, а в ушах серьги с камнями.

Белла Хадид / © Getty Images

Также на курорте папарацци удалось запечатлеть Ким Кардашьян в меховом пальто, которая направлялась в ресторан.

Ким Кардашьян / © Getty Images

И певицу Мэрайю Кери, которая ходила в магазин Gucci тоже за покупками.