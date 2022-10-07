В кожанке и бейсболке: JULIK представил романтическую песню о любви

JULIK представил новую романтическую песню "Просто обійняти" и клип на нее. Эта композиция о самом главном чувстве каждого человека – любви. Магия между людьми – это тот эликсир, который делает невозможное. Ключевой мотив сингла Юлика: "Для счастья достаточно просто обнять".

В видеоработе певец предстал в необычном для себя образе чувственного романтика. Юлик продемонстрировал стильный лук total black. На нем была кожанка, водолазка, штаны и бейсболка.

JULIK

"За это время мы все переоценили свои ценности, стали жить по-другому. У каждого были свои планы и мечты. Война перечеркнула все, но забрать лучшее чувство он не в состоянии. Когда человек любит, и у него есть вторая половинка – он счастлив. Через песню я хочу передать свое внутреннее состояние, которое, я надеюсь, почувствует каждый. Хочу, чтобы никто и никогда не терял своих половинок, и ценил своего любимого человека еще больше", — поделился артист.

Напомним, Юлик в вышиванке и патриотической куртке пронзительно исполнил гимн Украины на футбольном матче.

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