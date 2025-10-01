ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
295
1 мин

В кожанке и без бюстгальтера: 50-летняя Шарлиз Терон ошеломила молодым видом на фэшн-шоу

Актриса выглядит невероятно.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон посетила фэшн-показ Модного дома Christian Dior, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Актриса ошеломила своим молодым эффектным видом.

Для появления она выбрала дерзкий лук. Шарлин надела на голое тело черную кожаную косуху с вышитыми белыми птицами и розовыми цветами. Верх звезда скомбинировала с бермудами цвета хаки и черными капроновыми колготами.

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

Наряд Терон скомбинировала с черно-белыми крокодиловыми балетками, украшенными черными бантами с золотой фурнитурой и с контрастным красным клатчем.

А еще Терон продемонстрировала новую прическу — у нее теперь длинные белокурые волосы, которые она уложила в мягкие локоны. Она сделала нежный макияж, надела на лицо черные солнцезащитные очки и украсила шею золотыми цепочками.

Напомним, Шарлиз Терон в черном платье, кожаном косухе и сандалиях сходила на вечеринку.

295
