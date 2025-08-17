- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 254
- Время на прочтение
- 1 мин
В кожанке и вельветовых брюках: стильная Кара Делевинь посетила модный показ
33-летняя британская модель Кара Делевинь посетила модный показ в Лондоне.
Звезда приехала посмотреть шоу Topshop & Topman сезона осень/зима 2025, которое прошло на Трафальгарской площади в Лондоне.
Кара приехала на шоу в черной футболке, объемной кожаной бордовой куртке и вельветовых широких брюках такого же цвета. Обута модель была в кожаные туфли с квадратными носами. Она распустила светлые волосы, которые свободно спадали ей на плечи и надела солнцезащитные очки с полупрозрачными стеклами. Макияж на лице Кары был в розовых оттенках, как и помада на губах.
В последнее время Кару Делевинь редко видно на публичных мероприятиях. Летом она посещала Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне, где появилась также и ее старшая сестра Поппи Делевинь.