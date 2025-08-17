ТСН в социальных сетях

В кожанке и вельветовых брюках: стильная Кара Делевинь посетила модный показ

33-летняя британская модель Кара Делевинь посетила модный показ в Лондоне.

Ольга Кузьменко
Кара Делевинь

Кара Делевинь / © Getty Images

Звезда приехала посмотреть шоу Topshop & Topman сезона осень/зима 2025, которое прошло на Трафальгарской площади в Лондоне.

Кара приехала на шоу в черной футболке, объемной кожаной бордовой куртке и вельветовых широких брюках такого же цвета. Обута модель была в кожаные туфли с квадратными носами. Она распустила светлые волосы, которые свободно спадали ей на плечи и надела солнцезащитные очки с полупрозрачными стеклами. Макияж на лице Кары был в розовых оттенках, как и помада на губах.

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

В последнее время Кару Делевинь редко видно на публичных мероприятиях. Летом она посещала Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне, где появилась также и ее старшая сестра Поппи Делевинь.

