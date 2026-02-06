ТСН в социальных сетях

В кожаном ансамбле: Марго Робби сходила на интервью в луке от британского бренда

Актриса снова выбрала готический ансамбль, но теперь длины мини.

Юлия Каранковская
Марго Робби

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби посетила новое мероприятие посвященное фильму «Грозовой перевал» — интервью в Лондоне. На сцену актриса вышла в новом ансамбле — черном комплекте от британского бренда Vivienne Westwood.

Ансамбль был винтажным и создан для коллекции 1988 года. Он состоял из корсетного топа с декольте и юбки. Обе вещи изготовлены из кожи.

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго дополнила лук лишь черными туфлями от Christian Louboutin с оригинальным каблуком и задниками с декоративной шнуровкой.

Туфли Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Туфли Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Это появление на публике состоялось после того, как актриса произвела фурор появившись на красной дорожке в платье с волосами и браслете Бронте.

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

