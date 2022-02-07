В кожаном аутфите и шубе: Жасмин Тукс попала под прицел папарацци

В кожаном аутфите и шубе: Жасмин Тукс попала под прицел папарацци

Экс-"ангел" бельевого бренда Victoria`s Secret вернулась из отпуска и попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе.

31-летняя Жасмин Тукс выглядела очень стильно, когда ее запечатлели по пути на какое-то мероприятие.

На модели был кожаный топ оранжевого цвета и кожаные штаны-клеш, которые Жасмин сочетала с остроносой обувью на каблуках, массивным желтым клатчем из плетеной кожи и серой длинной шубой, которую Тукс набросила на плечи.

Жасмин Тукс / Getty Images

Девушка сделала вечерний макияж, волосы собрала заколкой, надела золотое колье, на запястье у нее были, похоже, часы Cartier и браслет-гвоздь тоже от Cartier. Такое украшение любят носить многие знаменитости. Также у Жасмин был темный маникюр, а на пальце сверкало помолвочное кольцо.

Напомним, на отдыхе Жасмин Тукс показывала, как выглядела ее фигура в асимметричном слитном черном купальнике на одно плечо.

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