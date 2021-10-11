В кожаном аутфите и за руку с любимым: Джей Ло и Бен Аффлек прогулялись по Манхэттену

В кожаном аутфите и за руку с любимым: Джей Ло и Бен Аффлек прогулялись по Манхэттену

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сейчас находится в Нью-Йорке.

В выходные пара посетила премьеру фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль" в Rose Theater в Нью-Йорке, где Дженнифер блистала в наряде от французского Модного дома Hervé Léger: топе из блестящего люрекса с длинными рукавами и макси-юбки с эффектным разрезом.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на премьере фильма / Getty Images

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А вчера вечером влюбленных сфотографировали папарацци в центральной части Манхэттена. 52-летняя Лопес была одета в черную водолазку, коричневый кожаный плащ с вырезами на рукавах и кожаную юбку длины до колен, под которую подобрала высокие замшевые сапоги с кожаными носами и на каблуках. В руках певица несла коричневую кожаную сумку, ее элегантный повседневный образ также дополняли небольшие золотые серьги-кольца в ушах и солнцезащитные очки. Волосы Лопес собрала в высокий хвост и сделала дневной макияж.

Джей Ло и Бен Аффлек / Getty Images

Бен был в черном пальто, черном джемпере, брюках и кожаных черных кедах. Он, как всегда, вел возлюбленную за руку.

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