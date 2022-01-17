В кожаном аутфите: Лила Мосс сходила на праздничный ужин по случаю дня рождения ее мамы Кейт Мосс

В кожаном аутфите: Лила Мосс сходила на праздничный ужин по случаю дня рождения ее мамы Кейт Мосс

Кейт Мосс вчера 16 января отпраздновала 48-й день рождения и собрала самых близких людей на ужин в ресторане Scott's Mayfair в Лондоне.

19-летняя дочь модели – Лила Грейс Мосс – также присутствовала на мероприятии. Блондинка приехала в белой рубашке, черном джемпере, кожаных брюках и черном кожаном пальто, а обута была в грубые ботинки Doc Marten.

Лила Мосс / Getty Images

В руках у Лилы была сумка на ремешке-цепочке, мобильный телефон и пакет, в котором был подарок для мамы. Девушка распустила длинные волосы и сделала себе легкий макияж.

Кейт Мосс / Getty Images

Кейт Мосс, отметим, также выбрала черный наряд для мероприятия. И выглядела скромно, но стильно.

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