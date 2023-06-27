В кожаном белье и в масле: Ким Кардашьян провокационно позировала верхом на молодом красавце

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram снимки из провокационной промокампании новой коллекции ее собственного бренда SKIMS.

Перед фотокамерой звезда реалити предстала вся обмазанная маслом. Она продемонстрировала несколько моделей кожаного белья.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Свои соблазнительные образы она дополняла черными туфлями, сапогами на шпильках, босоножками и гольфами и высокими перчатками.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Кардашьян сделала волнистую укладку и надела на голову черную повязку.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким из разных ракурсов продемонстрировала свои сексуальные формы.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Она позировала верхом на молодом красавце. На других фотографиях появились модели в похожем белье и еще один мужчина-модель.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

На одном из фото Ким предстала топлес, прикрывая обнаженную грудь руками.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, Ким Кардашьян посетила показ Louis Vuitton в шубе, лосинах и кроп-топе в большой пиксель.

Читайте также: