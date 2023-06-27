В кожаном белье и в масле: Ким Кардашьян провокационно позировала верхом на молодом красавце

Ким продолжает сама рекламировать вещи собственного бренда SKIMS.
Ким Кардашьян опубликовала в Instagram снимки из провокационной промокампании новой коллекции ее собственного бренда SKIMS.
Перед фотокамерой звезда реалити предстала вся обмазанная маслом. Она продемонстрировала несколько моделей кожаного белья.
Свои соблазнительные образы она дополняла черными туфлями, сапогами на шпильках, босоножками и гольфами и высокими перчатками.
Кардашьян сделала волнистую укладку и надела на голову черную повязку.
Ким из разных ракурсов продемонстрировала свои сексуальные формы.
Она позировала верхом на молодом красавце. На других фотографиях появились модели в похожем белье и еще один мужчина-модель.
На одном из фото Ким предстала топлес, прикрывая обнаженную грудь руками.
Напомним, Ким Кардашьян посетила показ Louis Vuitton в шубе, лосинах и кроп-топе в большой пиксель.
Читайте также: