В кожаном боди с мехом и на шпильках: Рози Хантингтон-Уайтли на вечеринке в Лондоне

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли посетила светскую вечеринку после церемонии BAFTA в британской столице.
На afterparty британского Vogue x GQ BAFTA в Королевском фестивальном зале в Лондоне 37-летняя модель появилась в сексуальном боди, прибыв на звездную вечеринку, организованную совместно с Tiffany & Co.
Рози продемонстрировала свои потрясающие длинные ноги в кожаном боди с с бюстье из искусственного меха. Дополняли ее образ черные колготы и туфли-лодочки на высокой шпильке.
Хантингтон-Уайтли собрала волосы в низкий тугой пучок, сделала красивый макияж в теплых оттенках, надела цветочные серьги с бриллиантами в ушах и колье из бриллиантов на шею.
Напомним, недавно Рози вернулась к работе на подиуме. Модель дефилировала на показе Jean Paul Gaultier во время Недели моды в Париже.
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