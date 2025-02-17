В кожаном боди с мехом и на шпильках: Рози Хантингтон-Уайтли на вечеринке в Лондоне

На afterparty британского Vogue x GQ BAFTA в Королевском фестивальном зале в Лондоне 37-летняя модель появилась в сексуальном боди, прибыв на звездную вечеринку, организованную совместно с Tiffany & Co.

Рози продемонстрировала свои потрясающие длинные ноги в кожаном боди с с бюстье из искусственного меха. Дополняли ее образ черные колготы и туфли-лодочки на высокой шпильке.

Хантингтон-Уайтли собрала волосы в низкий тугой пучок, сделала красивый макияж в теплых оттенках, надела цветочные серьги с бриллиантами в ушах и колье из бриллиантов на шею.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Рози вернулась к работе на подиуме. Модель дефилировала на показе Jean Paul Gaultier во время Недели моды в Париже.

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