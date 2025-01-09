В кожаном бомбере и цветочной юбке: Сидни Суини под прицелом папарацци

Сидни Суини попала в объективы папарацци в Монтклере, Нью-Джерси, когда шла на съемку психологического триллера The Housemaid, основанного на одноименном романе Фриды Макфадден. В фильме она и ее коллега Аманда Сайфрид сыграют главные роли.

Лента рассказывает о молодой женщине Милли (Суини), которая устроилась служанкой в богатую семью. В процессе работы она начинает раскрывать опасные секреты своих работодателей, пары Нины (Сейфрид) и Эндрю (Скленар).

Сидни вышла в свет в темном кожаном бомбере и черной юбке миди с голубым цветочным принтом. Наряд она скомбинировала с черными ботинками на грубой подошве.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

У актрисы была красивая укладка с локонами и практически не было макияжа на лице.

Напомним, ранее Сидни Суини заметили в Нью-Йорке с ее любимым бизнесменом Джонатаном Давино.

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