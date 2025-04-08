В кожаном бюстье и подтяжках: Кристен Стюарт на презентации фильма в Калифорнии

Кристен Стюарт / © Associated Press

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Звезда саги «Сумерки» Кристен Стюарт посетила специальный показ фильма 2024 года «Сакраменто», в американском городе Лос-Анджелесе. Она в этой комедии в стиле роуд-муви сыграла вместе с Майклом Ангарано и Майклом Сера.

На мероприятие Кристен пришла в необычном наряде, который включал черные штаны с отворотами на штанинах, которые она носила с широкими подтяжками в полоску. Также на актрисе было бюстье из кожи и ботильоны на платформе. Что касается украшений, что Стюарт надела их от своего любимого бренда Alex Streeter, которые ранее неоднократно носила с другими нарядами.

Кристен Стюарт / © Associated Press

Бюстье на подобные мероприятия она надевает очень часто. Однако одним из самых запоминающихся ее нарядов был лук от украинского бренда Bettter, основанного дизайнером Юлией Пелипас в 2020 году.

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Кристен Стюарт / © Getty Images Кристен Стюарт / © Getty Images Кристен Стюарт и Дилан Мейер / © Getty Images Кристен Стюарт / © Getty Images Кристен Стюарт / © Associated Press Кристен Стюарт / © Associated Press Кристен Стюарт / © Getty Images Кристен Стюарт / © Associated Press Кристен Стюарт / © Getty Images Кристен Стюарт / © Associated Press Кристен Стюарт и Пабло Ларраин / © Getty Images Кристен Стюарт / © Associated Press