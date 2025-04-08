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- Шоу-бизнес
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В кожаном бюстье и подтяжках: Кристен Стюарт на презентации фильма в Калифорнии
Это ее любимый стиль одежды для светских мероприятий.
Звезда саги «Сумерки» Кристен Стюарт посетила специальный показ фильма 2024 года «Сакраменто», в американском городе Лос-Анджелесе. Она в этой комедии в стиле роуд-муви сыграла вместе с Майклом Ангарано и Майклом Сера.
На мероприятие Кристен пришла в необычном наряде, который включал черные штаны с отворотами на штанинах, которые она носила с широкими подтяжками в полоску. Также на актрисе было бюстье из кожи и ботильоны на платформе. Что касается украшений, что Стюарт надела их от своего любимого бренда Alex Streeter, которые ранее неоднократно носила с другими нарядами.
Бюстье на подобные мероприятия она надевает очень часто. Однако одним из самых запоминающихся ее нарядов был лук от украинского бренда Bettter, основанного дизайнером Юлией Пелипас в 2020 году.