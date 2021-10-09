В кожаном бюстье и с сеткой на талии: испанская актриса появилась в эффектном наряде

В кожаном бюстье и с сеткой на талии: испанская актриса появилась в эффектном наряде

Молодая актриса опять выбрала эпатажный наряд для красной дорожки.

25-летняя испанская актриса Милена Смит появилась на красной дорожке Нью-йоркского кинофестиваля в оригинальном наряде от вьетнамского дизайнера Cong Tri из коллекции Spring-Summer 2021. Наряд состоял из черного кожаного бюстье и длинной юбки с корсетом сеткой на талии. Смелый образ продемонстрировал публике татуировку под грудью звезды. Образ она дополнила бордовой помадой на губах, сережками и несколькими украшениями на пальцах.

Милена Смит / Associated Press

Ранее Милена была гостью Венецианского кинофестиваля и тоже поразила оригинальным платьем. Тогда звезда выбрала эффектное черно-белое платье Balmain, которое украшала прозрачная вставка через все тело. Соответственно белья под свой наряд Милена не надела, а через прозрачную ткань было видно другие ее татуировки на теле.

Милена Смит / Associated Press

На публике девушка так часто появляется, чтобы продвигать картину "Параллельные матери", в которой сыграла с Пенелопой Крус.

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