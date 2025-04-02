В кожаном бюстгальтере и шляпе: Джессика Альба показала, как выглядела 20 лет назад

Джессика Альба

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В 2005 году на экраны вышел фильм "Город грехов", снятый по комиксам Фрэнка Миллера, в котором одну из главных ролей сыграла актриса Джессика Альба. Она исполнила роль Нэнси Каллахан – танцовщицы в баре. Ее образ стал очень запоминающимся благодаря яркому образу – ковбойскому костюму, длинным распущенным волосам и чувственным танцам.

В своем Instagram Джессика опубликовала несколько кадров как раз в этом костюме. Она позировала в кожаном бюстгальтере с металлическими заклепками, в кожаных чапах (ковбойские ноговицы), шляпе и с лассо в руках.

Фото приурочено к 20-летию со дня выхода на экран фильма. Интересно, что "Город грехов" практически полностью был снят перед зеленым экраном, а декорации, освещение и тени добавлялись уже на этапе постпродакшна. Это позволило сохранить стиль комикса. А многие актеры даже не пересекались на площадке, потому что многие сцены снимались отдельно, а потом объединялись с помощью цифровых технологий.

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Ранее, напомним, Джессика Альба сверкнула фигурой в бикини на отдыхе с сыном.