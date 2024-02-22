В кожаном бюстгальтере и штанах клеш: французский фэшн-блогер Мара Лафонтан на модном показе

Французская звезда Instagram, модель и дизайнер ювелирных украшений Мара Лафонтан посетила Неделю моды в Милане. Девушка появилась среди гостей на показе мод бренда Roberto Cavalli, который демонстрировал новую коллекцию осень-зима 2024-2025.

Мара оделась эффектно и в вещи бренда. В частности, на моднице был коричневый бра из змеиной кожи с тонкой бретелькой-халтером, который она сочетала с трикотажными коричневыми штанами клеш, которые были немного прозрачными.

Волосы знаменитость распустила, сделала макияж и уложила свою челку-шторку в трендовую укладку. Завершали лук Мары необычные украшения с ракушками, массивные кольца на пальцах, а также коричневая обувь на платформе.

Мара Лафонтан / Фото: Getty Images

В Instagram, где у Лафонтан миллион фолловеров, она также опубликовала забавное видео из Милана, как ест десерт маритоццо просто на улице.

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