В кожаном комбинезоне и бюстье: Ирина Шейк на презентации бельевого бренда Рианны

В Лос-Анджелесе состоялся грандиозный пресс-показ новой коллекции бельевого бренда Рианны Savage X Fenty.

В этом году мероприятие обещает быть не менее эффектным и откровенным, чем в прошлые годы и список звезд, задействованных в показе, тому подтверждение. Одной из гостей мероприятия и тех, кто продефилирует на подиуме, показывая белье из новой коллекции, стала супермодель Ирина Шейк.

Ирина Шейк / Getty Images

Звезда появилась перед камерами в черном кожаном комбинезоне, который сочетала с бюстье. Волосы Ирина распустила, а на лице сделал легкий натуральный макияж. Очень эффектно смотрелся с брутальным луком модели ее бронзовый загар, который она приобрела во время отпуска в Италии.

Ирина Шейк / Getty Images

В прошлом году Ирина также принимала участие в показе Рианны и продемонстрировала несколько роскошных кружевных комплектов.

Ирина Шейк / Getty Images

Ирина Шейк / Getty Images

В преддверии показа бренд Savage X Fenty также опубликовал тизер шоу.

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