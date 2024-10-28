В кожаном комбинезоне и на высоких платформах: Сиара в стильном луке попала под прицел папарацци

39-летняя артистка в образе total black вышла в свет.
В объективы папарацци на улицах Нью-Йорка попала Сиара. Певица продемонстрировала стильный аутфит.
На ней был черный кожаный комбинезон с молнией и кожаным поясом на талии. Наряд она дополнила черными ботильонами на высоких платформах и шпильках.
Сиара надела длинный парик с челкой и сделала нюдовый маникюр. На лице у нее были черные очки.
Напомним, Сиара на модный показ бренда Willy Chavarria, состоявшегося в рамках Недели моды в Нью-Йорке, пришла в наряде с самым популярным осенним принтом – клетчатым из осенней коллекции бренда 2024 года.
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