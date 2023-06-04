В кожаном комбинезоне: сексуальная Ева Лонгория на презентации фильма

Ева Лонгория недавно вернулась из Каннского кинофестиваля и продолжает блистать на красных дорожках уже в США.

Актриса посетила показ ее предстоящего фильма Flamin' Hot на Plaza de Cultura y Artes в Лос-Анджелесе. 48-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" продемонстрировала свои подтянутые руки в пастельно-розовом комбинезоне с зауженной талией из эко-кожи. К аутфиту подобрала обувь на платформе, золотые серьги-висюльки, сделала красивый насыщенный макияж, подчеркнув глаза и губы, а также темно-красный маникюр.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

На пальце у Евы сверкало тонкое кольцо, похоже на обручальное. А волосы звезда собрала в высокий хвост.

Flamin' Hot - полнометражный режиссерский дебют Евы Лонгории, рассказывающий реальную историю Ричарда Монтаньеса — уборщика, который утверждает, что изобрел Flamin' Hot Cheetos. Flamin' Hot был снят по сюжету книги Ричарда "Мальчик, буррито и печенье: от уборщика до руководителя", которая была опубликована в 2013 году.

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