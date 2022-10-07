В кожаном корсете и лосинах: американская звезда соцсетей сверкнула пышным декольте на улицах Лос-Анджелеса

Марсела Иглесиас в обтягивающем черном наряде попала в объективы папарацци.

Американская звезда соцсетей Марсела Иглесиас обожает быть в центре внимания. Для этого женщина использует откровенные луки, от которых трудно оторвать взгляд.

Марсела вышла на прогулку по улицам Лос-Анджелеса в сексуальном образе totsl black. Блондинка надела кожаный корсет, идеально подчеркнувший ее пышное декольте.

Марсело Иглесиас / Фото: Getty Images

Верх Иглесиас сочетала с лосинами, бархатными длинными перчатками и остроносыми ботильонами на шпильках.

Свои роскошные волосы она накрутила на кончиках и надела на лицо массивные черные очки. В макияже интеренет-звезда сделала акцент на розовой помаде. В ушах были золотые серьги, а на пальце – кольцо с большим камешком.

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