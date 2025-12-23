ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
118
1 мин

В кожаном корсете и шубе: топ-модель Алессандра Амбросио сходила на вечеринку

Сейчас звезда отдыхает на популярном среди селебрити курорте.

Юлия Кудринская
Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — улетела в Аспен, популярный горнолыжный курорт США, куда сейчас съехались многие мировые знаменитости. Компанию ей составил ее бойфренд — Бак Палмер, австралийский дизайнер мужских украшений и аксессуаров, у которого недавно был день рождения.

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Пара в Аспене весело и активно проводит время — днем на горнолыжных склонах, а вечером — на вечеринках. Так, для одной из них Алессандра выбрала эффектный образ.

Она надела кожаный наряд — возможно, платье или комбинезон, с корсетным верхом, который эффектно подчеркнул ее декольте, а также белую искусственную шубу.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Свой вечерний образ Амбросио дополнила лишь чокером на шее, серебристыми кольцами, шоколадным маникюром и макияжем со стрелками на веках.

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио вышла на красную дорожку кинофестиваля в платье со складками и гламурной шубе. Бразильянка снова доказала, что она королева красных дорожек.

Красивые наряды супермодели Алессандры Амбросио (28 фото)

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie