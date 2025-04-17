В кожаном корсете и вуали: Линдсей Лохан примерила эффектные наряды

Линдсей Лохан/instagram.com/vogueczechoslovakia

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38-летняя американская актриса Линдсей Лохан стала главной звездой нового номера журнала Vogue Czechoslovakia. На одном из вариантов обложки глянца она появилась в кожаном жакете или пальто и красной шляпе, а также с макияжем с акцентом на винную помаду; а на другом — в черно-белом платье с бантом от Maison Valentino и огромной шляпе из фатина.

Актриса примерила и драматичный образ в черном платье Chanel с прозрачным шлейфом или накидкой, а также с вуалью на лице.

А также длинное шелковое платье от Vera Wang в сочетании с огромной фатиновой шляпе.

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Однако одним из самых эффектных стал образ в кожаном корсетном жакете с заклепками от Jean-Paul Gaultier, который дополнила укладка «голливудская волна» и макияж с винной помадой.

Отметим, сейчас Линдсей Лохан живет в Дубае, где в 2022 году вышла замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса, с которым познакомилась в 2019 году. В июле 2023-го у них родился сын Луай. Пара ведет достаточно закрытую жизнь, они редко вместе выходят в свет.

Ранее, напомним, Линдсей Лохан посетила фестиваль CinemaCon в Лас-Вегасе. Она появилась на мероприятии в коротком зеленом платье от Saint Laurent, которое украшали складки по всей длине. У него были длинные рукава и рюши. Дополнила этот наряд актриса также капроновыми колготками и черными слингбэками от Saint Laurent.

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