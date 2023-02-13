В кожаном корсете и юбке с рюшем: Сальма Хайек поцеловала мужа-миллиардера на красной дорожке

В этом рок-образе актриса выглядела потрясающе.
56-летняя актриса Сальма Хайек вышла на красную дорожку ежегодной церемонии вручения музыкальных наград Brit Awards в Лондоне. Компанию на мероприятии ей составил муж - французский миллиардер Франсуа-Анри Пино. Позируя перед камерами, Сальма и Франсуа-Анри нежно поцеловались.
Для мероприятия в этот раз Хайек отдала предпочтение черному эффектному рок-образу от британского бренда Alexander McQueen.
Наряд состоял из черного кожаного корсета, который она сочетала с сетчатой майкой и кожаной юбкой с асимметричным подолом, украшенной заклепками и молниями.
Также в лук звезда добавила сетчатые колготки, ботинки на высоких каблуках от Saint Laurent и украшения с бриллиантами от Boucheron.
Сама актриса поделилась в Instagram видео, как просто посреди фотосессии отошла к мужу, который стоял в стороне, чтобы поправить ему платок в нагрудном кармане.
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