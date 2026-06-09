В кожаном корсете и юбке с высоким разрезом: Кайя Гербер продемонстрировала эффектный образ на вечеринке

Кайя Гербер / © Getty Images

Реклама

Кайя Гербер стала гостьей вечеринки JR X Evan Spiegel, которая состоялась в ресторане Cheval Blanc - Langosteria в Париже. Для светского мероприятия дочь супермодели Синди Кроуфорд выбрала стильный образ, в котором сочетались романтичность и дерзкие нотки.

На Кайе был черный кожаный корсет без бретелей и с декоративным переплетением, которое создавало эффект шнуровки и акцентировало внимание на зоне декольте. Верх она скомбинировала с юбкой из легкой ткани шоколадного оттенка с драпировкой. Асимметричный крой и высокий разрез эффектно открывали одну ногу модели.

Кайя Гербер / © Getty Images

Свой аутфит Гербер дополнила лаконичными черными милями на высоких шпильках. От украшений она отказалась, сделав ставку на минимализм.

Реклама

Волосы Кайя уложила в легкие волны с прямым пробором и сделала макияж в нюдовой палитре.

Напомним, Кайя Гербер в топе и мини-шортах блеснула стройной фигурой в спортзале.

Новости партнеров