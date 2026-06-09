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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

В кожаном корсете и юбке с высоким разрезом: Кайя Гербер продемонстрировала эффектный образ на вечеринке

24-летняя модель в ансамбле из контрастных вещей появилась на ивенте в Париже.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кайя Гербер

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер стала гостьей вечеринки JR X Evan Spiegel, которая состоялась в ресторане Cheval Blanc - Langosteria в Париже. Для светского мероприятия дочь супермодели Синди Кроуфорд выбрала стильный образ, в котором сочетались романтичность и дерзкие нотки.

На Кайе был черный кожаный корсет без бретелей и с декоративным переплетением, которое создавало эффект шнуровки и акцентировало внимание на зоне декольте. Верх она скомбинировала с юбкой из легкой ткани шоколадного оттенка с драпировкой. Асимметричный крой и высокий разрез эффектно открывали одну ногу модели.

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Свой аутфит Гербер дополнила лаконичными черными милями на высоких шпильках. От украшений она отказалась, сделав ставку на минимализм.

Волосы Кайя уложила в легкие волны с прямым пробором и сделала макияж в нюдовой палитре.

Напомним, Кайя Гербер в топе и мини-шортах блеснула стройной фигурой в спортзале.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
37
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