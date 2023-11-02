В кожаном корсете и юбке со шлейфом: Кайли Дженнер посетила светскую церемонию с Тимоти Шаламе

Звезда была гламурной и соблазнительной, но с бойфрендом решила фотографам не позировать.

26-летняя Кайли Дженнер появилась среди гостей церемонии WSJ. Magazine Innovator Awards, которая состоялась в Музее современного искусства в Нью-Йорке. В этом году девушка получила награду в категории Brand Award за свою новую линию одежды под названием Khy, которую она запустила на прошлой неделе.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

Перед камерами самая младшая из представителей клана Кардашьян-Дженнер появилась в наряде черного цвета от Ferragamo, который состоял из юбки с длинным подолом и кожаного корсетного топа с асимметричным низом и круглым вырезом.

Образ Кайли дополнила крупными золотыми серьгами, коричневым маникюром, трендовым латте-макияжем и гламурной укладкой с объемными локонами.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

Награду Кайли получила в день старта продаж своего бренда Khy, коллекция которого создана в сотрудничестве с берлинскими дизайнерами Нан Ли и Эмилией Пфол из бренда Namila, и состоит из 12 моделей. Но даже несмотря на это, главной сенсацией мероприятия стало то, что помимо Дженнер на нем появился актер Тимоти Шаламе - ее бойфренд. Пара больше не скрывает отношения, но все же решила на фотоколл вместе не выходить. Вместо своей девушки Тимоти позировал с Мартином Скорсезе. На нем был костюм от Dolce & Gabbana.

Тимоти Шаламе и Мартин Скорсезе / Фото: Associated Press

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