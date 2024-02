В кожаном корсете с шипами и латексных лосинах: Меган Фокс удивила образом на красной дорожке

Звезда и мать троих детей была запечатлена фотографами на The One Party by Uber в Фонтенбло. Меган вышла на дорожку в эффектном кожаном корсете с шипами, подчеркивающим ее пышное декольте и была в латексных лосинах, а обута в прозрачные туфли-мюли на высоких каблуках и платформе.

На шее у Форкс было массивное колье, розовые волосы актриса распустила и накрутила локонами, сделала насыщенный макияж глаз и подчеркнула губы блеском. В носу у звезды сверкал пирсинг. Актриса продолжает выбирать провокационные образы для выходов в свет.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

Напомним, на церемонии "Грэмми" ранее на этой неделе Меган Фокс появилась в экстремально коротком платье-кольчуге с металлическими украшениями-пайетками, под которым отсутствовал бюстгальтер.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

Читайте также: