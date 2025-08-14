В кожаном корсете со шнуровками: Меганн Фэйхи сходила на интервью в Нью-Йорке

Меганн Фэйхи / © Getty Images

Реклама

Актриса Меганн Фэйхи посетила шоу Late Night with Seth Meyers, съемки которого прошли в Нью-Йорке. Актриса пришла на программу, чтобы рассказать о номинации на премию «Эмми» за роль в сериале Netflix «Сирены», а также о том, как ей пришлось назвать оскароносную актрису Джулианну Мур, которая с ней сыграла, «стервой» в один из первых дней на съемках.

На шоу Меганн пришла в черном наряде, который включал костюм с жакетом и брюками, а также оригинальный корсет без бретелек со шнуровкой. Образ звезды дополнили серьги с бриллиантами, нежный макияж и укладка.

Меганн Фэйхи / © Getty Images

Напомним, что заговорили об актрисе после того, как на экраны вышел второй сезон сериала «Белый Лотос», затем она появилась а детективном сериале «Идеальная пара», где также сыграла с такими звездами как Николь Кидман, Лив Шрайбер и Дакота Фэннинг, укрепив таким образом свою популярность.