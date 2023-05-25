В кожаном костюме цвета индиго: Ким Кардашьян в эффектном образе сверкнула плоским животом

42-летняя звезда реалити и инфлюэнсер одела костюм от любимого бренда Balmain.

В Нью-Йорке состоялся ежегодный благотворительный вечер Parsons Benefit, который посетила Ким Кардашьян.

Звезда реалити выбрала для своего появления кожаный наряд цвета индиго от бренда Balmain, состоявший из кроп-топа с драпировкой и высокой горловиной и юбки макси с разрезом до бедра. Талию она украсила цепочкой с камнями.

В этом луке Ким продемонстрировала плоский живот и стройные ноги.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Обута она была в прозрачно-серебряных босоножках на шпильках. На одной лодыжке был браслет с камнями.

Кардашьян сделала укладку с локонами, макияж с коричневой помадой и пышными ресницами и украсила уши бриллиантовыми серьгами. Молочный маникюр завершил эффектный аутфит звезды.

Напомним, в прошлый раз Ким появилась на улицах Нью-Йорка в широких штанах на резинке, с разрезами и белыми лампасами.

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