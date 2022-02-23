В кожаном костюме и кроп-топе: Кэти Перри сфотографировали в Нью-Йорке

Звезда продемонстрировала тотал-лук с хищным принтом.

Певица Кэти Перри попала под прицел папарацци в центре Нью-Йорка, когда направлялась на интервью на шоу Good Morning America. Звезда была одета в свой любимый образ, сочетав длинное кожаное пальто, брюки и кроп-топ лаймового цвета от ROTATE, на котором повторялся змеиный принт, как на плаще и брюках. Образ певицы дополнили сапоги, небольшая сумка и очки.

Кэти Перри / Getty Images

В подобных луках Кэтти появлялась на публике уже не один раз. Несколько раз ее видели на свиданиях с Орландо Блумом в плаще и штанах такого же фасона.

Кэти Перри и Орландо Блум / Getty Images

Кэти Перри и Орландо Блум / Getty Images

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