В кожаном костюме и с идеальным каре: Пенелопа Крус посетила показ Chanel в Париже

Поскольку 49-летняя актриса Пенелопа Крус - амбассадор Chanel с 2018 года, она не пропускает показы этого бренда. В этот раз на Неделе моды в Париже она продемонстрировала наряд с короткой юбкой.

На испанской актрисе был кожаный лук, состоящий из прямой юбки выше колен и жакета на кнопках. Также она надела интересный тонкий фактурный джемпер светло-желтого цвета, который украшал большой белый воротник с кружевом и такие же манжеты.

Дополнила образ Пенелопа аксессуарами, конечно же, от Chanel: черными удобными босоножками, сумкой на ручке-цепочке, массивным желтым поясом из бусин на талии, а также подвеской и серьгами.

Пенелопа Крус на показе Chanel / Фото: Associated Press

Прическа у актрисы кардинально новая, поскольку она отрезала волосы в каре и немного осветлила. В этот раз волосы она вытянула на утюжок и просто оставила распущенными.

Пенелопа Крус на показе Chanel / Фото: Associated Press

А вот несколькими неделями ранее Крус вышла на дорожку светской церемонии Screen Actors Guild Awards 2024 тоже с каре, но тогда уложила его в легкую волну. Платье на ней также было от Chanel.

Пенелопа Крус на Screen Actors Guild Awards 2024 / Фото: Associated Press

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