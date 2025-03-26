В кожаном костюме и с сумкой-лицом: американская актриса в эффектном луке сходила на шоу

31-летняя звезда фильмов "Пурпурные сердца" и "Ручная кладь" – София Карсон – вся в коже вышла в свет.

В объективы папарацци на Таймс-сквер в Нью-Йорке попала американская актриса София Карсон. Она шла на шоу CBS Mornings.

Актриса выглядела эффектно. На ней был кожаный костюм, состоявший из приталенного жакета с скрытыми пуговицами и юбки миди. Наряд София скомбинировали с черными кожаными остроносыми сапогами.

София Карсон / Фото: Getty Images

Свой аутфит Карсон дополнила экстравагантной кожаной сумкой-лицом Schiaparelli, на которой были изображены золотые глаза, нос и губы.

Звезда сделала аккуратную укладку, макияж с пышными ресницами и бежевой помадой и молочный маникюр. Уши она украсила элегантными золотыми серьгами, а руки – кольцами. В руке она держала солнцезащитные очки.

В эфире телепрограммы Карсон рассказала о своем новом фильме "The Life List", который выйдет на Netflix 28 марта. Лента от режиссера Адама Брукса экранизирована по одноименному роману-бестселлеру Лори Нельсону Спилману. В ней рассказывается об Алексе (Софии Карсон) – женщине, которая отправляется в путешествие, чтобы выполнить планы своей покойной матери. По дороге она восстанавливает связь с собой и вновь открывает важность мечтаний и стремлений.

Напомним, ранее София Карсон сходила на шоу в насыщенно-зеленом платье миди с глубоким V-образным вырезом и длинными рукавами из коллекции Elie Saab Ready-to-Wear осень-зима 2023-2024.

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