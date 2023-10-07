В кожаном костюме и с сумкой Loewe на плече: модель Эмили Ратажковски на прогулке

Модель Эмили Ратажковски живет в Нью-Йорке и ее часто фотографируют папарацци во время прогулок по городу или когда она выходит выгулять своего пса по кличке Коломбо. Зная, что ее обязательно заметят папарацци, Эмили всегда наряжается.

В пятницу, 6 октября, звезда опять была в центре внимания. Для прогулки по осеннему городу она выбрала наряд коричневого цвета - коричневую кожаную куртку и широкие штаны.

Образ Эмили дополнила солнцезащитными очками от Miu Miu и сумкой-хобо от Loewe. Также она надела белые кроссовки и накрасила губы блеском.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

В последнее время коричневый - один из любимых цветов в гардеробе модели, поскольку несколькими днями ранее она прогуливалась в мини-платье Eterne, которое сочетала с сапогами Ganni и этой же сумкой от Loewe.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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