В кожаном костюме и с сумкой Loewe на плече: модель Эмили Ратажковски на прогулке

Девушка выбрала наряд в любимом цвете.
Модель Эмили Ратажковски живет в Нью-Йорке и ее часто фотографируют папарацци во время прогулок по городу или когда она выходит выгулять своего пса по кличке Коломбо. Зная, что ее обязательно заметят папарацци, Эмили всегда наряжается.
В пятницу, 6 октября, звезда опять была в центре внимания. Для прогулки по осеннему городу она выбрала наряд коричневого цвета - коричневую кожаную куртку и широкие штаны.
Образ Эмили дополнила солнцезащитными очками от Miu Miu и сумкой-хобо от Loewe. Также она надела белые кроссовки и накрасила губы блеском.
В последнее время коричневый - один из любимых цветов в гардеробе модели, поскольку несколькими днями ранее она прогуливалась в мини-платье Eterne, которое сочетала с сапогами Ganni и этой же сумкой от Loewe.
Читайте также:
- Обнажила плечи в сексуальном платье: Эмили Ратажковски посетила модное шоу в Париже
- В кожаном кроп-топе и брюках-клеш: Эмили Ратажковски блистала на розовой дорожке в Нью-Йорке
- В белье перед камерой: Кэндис Свэйнпоул и Эмили Ратажковски снялись в ролике Victoria's Secret