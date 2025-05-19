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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
563
Время на прочтение
2 мин

В кожаном костюме и вышиванке с колосьями: Анна Саливанчук посетила премьеру шпионского боевика "Миссия невозможна"

Актриса в стильном образе появилась на премьере восьмой части культовой франшизы.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Анна Саливанчук

Анна Саливанчук

В Киеве, в кинотеатре «Планета кино» (РЦ Blockbuster Mall) состоялась премьера восьмой части культовой франшизы «Миссия невыполнима: Финальная расплата».

Первыми посмотреть шпионский боевик пришли знаменитости: актриса Анна Саливанчук, модель plus-size Мила Кузнецова, участница реалити-шоу «Холостяк-11» Даша Ставнича, блогер Антонина Носова и другие.

Анна Саливанчук с сыном

Анна Саливанчук с сыном

Мила Кузнецова и Антонина

Мила Кузнецова и Антонина

Анна Саливанчук появилась на ивенте в стильном луке. На ней был черный кожаный жилет с поясом, белая рубашка с золотистой вышивкой в виде колосьев пшеницы и черные кожаные штаны. Наряд она скомбинировала с черно-белыми кедами и черной стеганной сумкой.

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук

Мила Кузнецова позировала в белой рубашке на запах, вышитой красными нитями, с поясом и глубоким декольте. Верх она сочетала с черными лосинами и ковбойскими сапогами.

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

На Даше Ставничей была голубая рубашка с белой цветочной вышивкой, голубые джинсы с кожаным поясом Saint Laurent и черные лоферы.

Даша Ставнича

Даша Ставнича

Анна Луценко и Ольга Федорущенко с детьми

Анна Луценко и Ольга Федорущенко с детьми

Перед показом фильма гости мероприятия посмотрели на большом экране видео флешмоба, который прошел накануне премьеры на киевском вокзале: LUMOS Orchestra выполнил легендарную тему из «Миссии невыполнима».

О фильме:

На большие экраны вернулся один из самых культовых экшенов ХХ века — «Миссия невіполнима: Финальная расплата». Это восьмая часть легендарной шпионской саги с Томом Крузом в роли Итана Ханта.

После драматических событий предыдущей части ставки еще выше, враги еще хитрее, а миссии еще рискованнее. Мир оказывается на грани катастрофы, и только команда Итана способна остановить невидимую угрозу, распространяющуюся с невероятной скоростью. Увлекательные трюки, напряжение до последнего кадра и непредсказуемый сюжет — все то, за что мы так любим культовую «Миссию».

Фильм "Миссия невыполнима: Финальная расплата" уже в украинском прокате.

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