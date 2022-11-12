В кожаном красном платье: эффектная Линдси Лохан приняла участие в вечернем шоу

36-летняя актриса подчеркнула фигуру кожаным нарядом от Versace.
Линдси Лохан стала гостьей шоу The Tonight Show с Джимми Фэллоном.
В студии певица появилась в эффектном аутфите. На ней было красное кожаное платье миди по фигуре от бренда Versace. Наряд Линдси скомбинировала с белыми туфлями на шпильках от Le Silla.
Логан сделала укладку с локонами и макияж смоки айс. На руках у нее было много колечек. Красный маникюр завершил образ актрисы.
Напомним, на премьеру комедийного фильма "Влюбиться в рождество" от Netflix Логан появилась в прозрачном платье от Valentino с длинными рукавами, расшитом цветочными аппликациями с бисером и пайетками.
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