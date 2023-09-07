В кожаном кроп-топе и брюках-клеш: Эмили Ратажковски блистала на розовой дорожке в Нью-Йорке

32-летняя модель Эмили Ратажковски посетила светское мероприятие бельевого бренда Victoria's Secret в Нью-Йорке.
Эмили приехала на Victoria's Secret World Tour 2023, которое проходило в Манхэттен-центре в Мидтауне и вышла на розовую дорожку в кожаном кроп-топе, подчеркивающем ее пышный бюст и кожаных штанах-клеш с высокой талией. Дополнила свой эффектный аутфит модель остроносой обувью на платформе.
Волосы Ратажковски распустила и уложила, расчесав их по пробору. Также сделала красивый макияж глаз и подчеркнула губы розовым блеском.
На этом же мероприятии, которое приурочено к выходу в эфир шоу Victoria's Secret, появились и другие модели, в частности, экс-"ангел" Кэндис Свэйнпоул. На днях мы показывали вам фото, как Эмили и Кэндис снимались в совместном ролике Victoria's Secret
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