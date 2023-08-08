В кожаном кроп-топе и штанах: Ким Кардашьян продемонстрировала модный образ total black

Ким Кардашьян обожает задавать модные тренды, поэтому часто делится в Instagram своими стильными луками.

В этот раз звезда реалити продемонстрировала аутфит в кожаном костюме, который состоял из штанов и кроп-топа с американской проймой и двумя полосками на спине.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким с разных ракурсов показала, как она выглядит в этом наряде. Красотка похвасталась тонкой талией, украшенной цепочкой с камнями, плоским животом и широкими бедрами.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Образ Кардашьян дополнила прической "лошадиный хвост", макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой, а также стеганной сумкой-ящиком от Chanel.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Кстати, в этом луке Ким вместе с детьми сходила на матч в Майами.

Напомним, ранее Ким Кардашьян в черном бикини устроила импровизированный фотосет, купаясь в водоеме.

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