В кожаном кроп-топе и юбке: "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо позировала у роскошного автомобиля

30-летняя модель и актриса в сексуальном наряде похвасталась стройной фигурой.

"Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо опубликовала в Instagram снимки, на которых она предстала в эффектном образе. Позировала красавица у роскошного автомобиля — Alfa Romeo.

На Оливии был кожаный рельефный костюм от бренда David Koma, состоявший из кроп-топа и асимметричной юбки длины миди. Наряд Калпо скомбинировали с черными босоножками на шпильках Femme La Luce Minimale. Она выглядела стройно и сексуально.

Оливия Калпо / Фото: Instagram Оливии Калпо

Аутфит модель дополнила идеально ровной укладкой, насыщенным макияжем глаз и элегантными серьгами.

Оливия Калпо / Фото: Instagram Оливии Калпо

Напомним, ранее на улицах Нью-Йорка Калпо появилась в черном платье с откровенным декольте, кожаными бретельками-ремнями и пышной юбкой миди.

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