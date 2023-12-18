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В кожаном купальнике и украшениях: модель Playboy похвасталась стройной фигурой и пышным бюстом

В кожаном купальнике и украшениях: модель Playboy похвасталась стройной фигурой и пышным бюстом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1894
Время на прочтение
1 мин
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В кожаном купальнике и украшениях: модель Playboy похвасталась стройной фигурой и пышным бюстом

Киндли Майерс

Киндли Майерс в пикантном образе устроила для себя небольшой фотосет.

Американская модель Playboy – Киндли Майерс – опубликовала в Instagram пикантные фотографии своего нового соблазнительного образа.

На ней был темно-бежевый кожаный купальник с золотистой фурнитурой. Блондинка позировала с овальным мечом для игры в американский футбол, демонстрируя свою стройную и сексуальную фигуру. А еще Киндли сверкнула пышным декольте.

Киндли Майерс / ©
Киндли Майерс

Свой аутфит Майерс дополнила укладкой с локонами, макияжем с пышными накладными ресницами, бриллиантовыми серьгами-гвоздями, подвеской на цепочке, браслетами и кольцами.

Киндли Майерс / ©
Киндли Майерс
Киндли Майерс / ©
Киндли Майерс

Напомним, в прошлый раз Киндли Майерс показала горячую фотосессию с Карибского моря. Красавица предстала в желтом вязаном бикини с кистями на завязках.

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Дата публикации
Просмотры
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