В кожаном купальнике и украшениях: модель Playboy похвасталась стройной фигурой и пышным бюстом

Киндли Майерс в пикантном образе устроила для себя небольшой фотосет.
Американская модель Playboy – Киндли Майерс – опубликовала в Instagram пикантные фотографии своего нового соблазнительного образа.
На ней был темно-бежевый кожаный купальник с золотистой фурнитурой. Блондинка позировала с овальным мечом для игры в американский футбол, демонстрируя свою стройную и сексуальную фигуру. А еще Киндли сверкнула пышным декольте.
Свой аутфит Майерс дополнила укладкой с локонами, макияжем с пышными накладными ресницами, бриллиантовыми серьгами-гвоздями, подвеской на цепочке, браслетами и кольцами.
Напомним, в прошлый раз Киндли Майерс показала горячую фотосессию с Карибского моря. Красавица предстала в желтом вязаном бикини с кистями на завязках.
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