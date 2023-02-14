В кожаном лифчике: дочь Джуда Лоу блистала на церемонии в экстравагантном образе

22-летняя британская модель и дочь Джуда Лоу – Айрис Лоу – недавно произвела фурор на красной дорожке церемонии BRIT Awards 2023 в Лондоне.

Девушка вышла на красную дорожку в кожаном лифчике из коллекции Givenchy сезона весна-лето 2023 и серой юбке-миди с драпировкой. К юбке была прикреплена длинная серебряная цепочка, которая проходила через пряжки на ее лифе и крепилась вокруг шеи. Образ для красной дорожки девушка, которая любит эпатировать, дополнила черной остроносой обувью на каблуках.

Айрис Лоу / Фото: Getty Images

Звезда уложила свои короткие светлые волосы по пробору посередине и заколола сзади заколкой. У нее на лице был нежный макияж со стрелками на веках, а пухлые губы она подчеркнула помадой.

Эффектно выглядеть Айрис любит не только на дорожках. В прошлом ноябре девушка надела экстравагантные джинсовые мини-шорты, имитирующие трусы с высокой посадкой, и в таком луке отправилась на вечеринку.

К тому же Айрис Лоу не единственная, кто выходил когда-либо в лифчике на красный ковер. Актриса Зои Кравиц как-то на афтепати "Оскара" приехала в золотом лифчике и черной макси-юбкой прямого силуэта. И перед камерами позировала достаточно уверенно.

Зои Кравиц / Фото: Associated Press

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