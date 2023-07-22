В кожаном луке и с мини-сумкой: Ким Кардашьян сверкнула плоским животом

Звезда провела время в Майами и сводила детей на футбол.

Аргентинец Лионель Месси дебютировал за Интер Майами, которым владеет экс-футболист Дэвид Бекхэм. Посмотреть на дебют нападающего собрался полный стадион во Флориде. Немало на трибунах было и различных звезд, среди которых заметили и Ким Кардашьян. Женщина пришла на игру с детьми, а после матча отправилась в роскошный японский ресторан Gekko.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

На выходе из ресторана Ким сфотографировали папарацци. Звезда реалити была в черном наряде из кожи, который состоял из топа и штанов.

В руке у знаменитости была квадратная мини-сумка от Chanel, волосы она собрала в высокий хвост, а на лице сделала свой любимый лаконичный макияж.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

У Ким и самой скоро состоится важная премьера. Знаменитость появится в сериале "Американская история ужасов" вместе с Эммой Робертс и Карой Делевинь. Недавно телеканал FX выпустил первый тизер к 12 сезону сериала, который получил название "Деликатный" и основан на новом романе Даниэль Валентайн "Деликатное состояние".

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