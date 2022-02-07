В кожаном мини и грубых ботинках: Жозефин Скривер сходила на вечеринку

В кожаном мини и грубых ботинках: Жозефин Скривер сходила на вечеринку

28-летняя датская модель Жозефин Скривер посетила мероприятие в Лос-Анджелесе.

Девушку сфотографировали папарацци. Похоже, Жози шла на ту же вечеринку, что и ее экс-коллега по Victoria’s Secret – Жасмин Тукс, образ которой мы вам показывали вот здесь.

Одета Скривер была в черное кожаное мини-платье, поверх которого было наброшено черное пальто, а обута в черные грубые ботинки. В руках у Жозефин была небольшая черная сумка на короткой ручке с золотой фурнитурой, а шею модели украшала золотая цепочка.

Жозефин Скривер / Getty Images

Жозефин собрала волосы в высокий хвост, сделала вечерний макияж и надела маленькие серьги-кольца в уши. Вечерний лук модели был очень стильным.

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