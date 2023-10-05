В кожаном мини и колье Tiffany & Co.: Шакира появилась на публике после обвинений в мошенничестве

Знаменитость выбрала монохромный наряд.
Колумбийская певица Шакира, несмотря на обвинения в мошенничестве и неуплате налогов в Испании, продолжает активно появляться на публике. 4 октября звезда посетила Неделю латинской музыки Billboard, которая проходит во Флориде. В этот штат США она переехала после скандального разрыва с Жераром Пике.
Во время мероприятия звезда дала небольшое интервью на форуме Faena для которого нарядилась в черный аутфит от бренда Alex Perry.
Наряд состоял из широких мини-шорт и топа на тонких бретельках с декольте. Талию Шакиры подчеркивал пояс с пряжкой, а на шее было колье от бренда Tiffany & Co. Также певица обула ботфорты на каблуках и распустила волосы.
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