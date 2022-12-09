В кожаном мини и объемной куртке: Эшли Грэм приехала на интервью в Нью-Йорке

35-летняя модель plus size была одета во все черное: кожаное мини-платье в сочетании с объемной байкерской кожаной курткой из осенне-зимней коллекции 2022 от Marc Jacobs и босоножками на высокой платформе и каблуках, усыпанных стразами от Sergio Rossi.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Грэм сделала очень насыщенный макияж глаз и накрасила губы блеском, волосы собрала в пучок, а также надела серьги-люстры.

Эшли приехала, чтобы дать интервью Ферн Маллис, основателю Недели моды в Нью-Йорке. Говорили о ее влиянии на их индустрию. Эшли - последний гость на Fashion Icons, серии бесед, которые Ферн ведет для 92nd Street Y уже более десяти лет.

"@fernmallis, или, как многие знают ее, «Крестная мать моды», вы действительно икона моды.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Спасибо, что пригласили меня на эту желанную сцену и в этот разговор. Мой путь в этой индустрии отличался от большинства, и иметь возможность и честь поговорить об этом с вами - это то, о чем я в 20 лет и мечтать не могла. Ваше наследие и влияние неизмеримы", - написала Грэм в своем посте в Instagram, опубликовав несколько снимков.

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