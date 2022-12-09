Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В кожаном мини и объемной куртке: Эшли Грэм приехала на интервью в Нью-Йорке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
339
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В кожаном мини и объемной куртке: Эшли Грэм приехала на интервью в Нью-Йорке

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Эшли Грэм посетила общественный центр 92nd Street Y в Нью-Йорке, куда приехала, чтобы дать новое интервью.

35-летняя модель plus size была одета во все черное: кожаное мини-платье в сочетании с объемной байкерской кожаной курткой из осенне-зимней коллекции 2022 от Marc Jacobs и босоножками на высокой платформе и каблуках, усыпанных стразами от Sergio Rossi.

Эшли Грэм / © Getty Images
Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Грэм сделала очень насыщенный макияж глаз и накрасила губы блеском, волосы собрала в пучок, а также надела серьги-люстры.

Эшли приехала, чтобы дать интервью Ферн Маллис, основателю Недели моды в Нью-Йорке. Говорили о ее влиянии на их индустрию. Эшли - последний гость на Fashion Icons, серии бесед, которые Ферн ведет для 92nd Street Y уже более десяти лет.

"@fernmallis, или, как многие знают ее, «Крестная мать моды», вы действительно икона моды.

Эшли Грэм / © Getty Images
Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Спасибо, что пригласили меня на эту желанную сцену и в этот разговор. Мой путь в этой индустрии отличался от большинства, и иметь возможность и честь поговорить об этом с вами - это то, о чем я в 20 лет и мечтать не могла. Ваше наследие и влияние неизмеримы", - написала Грэм в своем посте в Instagram, опубликовав несколько снимков.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
339
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация